Personlig assistent extra Tumba
Evviva AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evviva AB i Stockholm
Om jobbet
Evviva Assistans erbjuder personlig assistans för människor med olika funktionsnedsättningar. Vi är ett mångsidigt team som präglas av erfarna, professionella och engagerade medarbetare. Genom kunskap, omtanke och engagemang arbetar vi för att ge våra kunder en personlig assistans av hög kvalitet.
För att trivas hos oss krävs engagemang, noggrannhet, lyhördhet och flexibilitet. Vi arbetar varje dag för att stärka personer med funktionsnedsättning i deras rätt till ett fullvärdigt liv.
Vill du göra skillnad som personlig assistent? Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent åt en glad 26-årig kille med en svår intellektuell funktionsnedsättning i Tumba.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av att hjälpa honom i vardagen, exempelvis med måltider, personlig hygien samt aktiv tillsyn. Arbetet innebär även att följa med vid olika fritidsaktiviteter såsom besök i parker, museum, måla och teckna, läsa böcker samt andra sociala och kreativa aktiviteter. Har du ett intresse för teater, musikal eller liknande upplevelser är det ett extra plus.
Vi söker dig som främst kan arbeta helger, andra lediga dagar samt under sommaren, och som gärna bor i närområdet. Du tycker om att arbeta med människor och ser värdet i att stödja honom i att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Vi söker en lugn, trygg, glad och energisk person med en ansvarsfull och omsorgsfull inställning. Det är viktigt att du är punktlig och tålmodig, då han är rutinbunden och kommunicerar med enstaka ord. Du behöver även kunna vara lösningsorienterad och ta egna initiativ vid behov.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Vi söker en yngre eller ungsinnad person, i enlighet med den assistansberättigades önskemål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och självständig.
Det är meriterande men inte ett krav om du kan prata turkiska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: josef@evviva.se Arbetsgivare Evviva AB
(org.nr 556801-1307)
Drottninggatan 55 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Evviva AB Kontakt
Projektutvecklare
Josef S josef@evviva.se +46700079407 Jobbnummer
9763993