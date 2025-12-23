Personlig assistent deltid
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Jag söker dig som är intresserad av att jobba som personlig assistent.
Tjänsten är från och med Januari 2026, runt ett pass i veckan, där ett arbetspass är ett dygn (24 timmar med sovande jour). Det fungerar därför bra att jobba hos mig även om du bor utanför Stockholm. Detta är också ett passande jobb om du till exempel är studerande eller om du har någon annan form av arbete/sysselsättning där du kan vara flexibel med tider.
Jag är en ganska nördig 40-årig kvinna som bor i Stockholm med min katt. Jag älskar 1800-talet, konst, film, och serier. Jag är också ganska chill; gillar mest att vara hemma i lugn och ro med min katt, äta god mat och sträck-kolla serier. Sitter även vid datorn en stor del av min tid. Mitt funktionshinder är en muskeldystrofi som gör att jag har väldigt nedsatt rörlighet och muskelstyrka, och behöver därför assistans med allting som jag fysiskt inte klarar själv.
Tempot hos mig är ganska lugnt och passar nog inte dig som trivs bäst när det är full fart hela tiden. Det är ett plus om du delar några av mina intressen då jobbet är väldigt nära inpå mitt liv, och det blir ju alltid trevligare om vi har kul tillsammans.
Du som söker bör vara kvinna. Vara i fysisk god form, och bör inte ha problem med rygg. Gilla katter. Ickerökande. Flexibel med arbetstider då det ibland händer att du måste rycka in med kort varsel.
Du ska även kunna visa utdrag ur polisens belastningsregister.
Skicka en ansökan med ett personligt brev som beskriver dig som person, dina intressen och erfarenheter. Skriv också hur tillgänglig du kommer att vara det närmsta året. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
