Personlig Assistent Alingsås centrum
2025-11-08
Du arbetar till att börja med som vikarie i en "go och positiv" arbetsgrupp hemma hos kunden centralt i Alingsås.
Hej ...
Jag är en medelålders man med ett rikt inre liv. Jag behöver din hjälp med allt i min dagliga livsföring.
Nu söker vi personlig assistent som vill jobba enligt schema ca 80% och vid eventuella sjukluckor.
Merit: Medicin delegering i Alingsås kommun Merit: Sonddelegering
Det är viktigt att du en stabil person med god empatisk förmåga. Då jag inte talar är det viktigt att du kan sätta dig in i min situation för att kunna tolka mina behov. Jag kommunicerar via ansiktsuttryck och kroppsspråk.
Du är ordningsam och du behöver vara ganska självgående och kunna ta egna initiativ avseende ordning och städning. Har du erfarenhet av att arbeta som assistent så är det en fördel.
Du ska ha ett genuint intresse av att hjälpa människor.
Du ska ha tidigare vårderfarenhet som personlig assistent, alternativt vara utbildad undersköterska eller likvärdig erfarenhet.
Du ska vara trygg, ansvarsfull, flexibel, självständig och ha god samarbetsförmåga.
Du ska ha god förståelse av svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Genomförd utbildning för Medicin och sonddelegering i Alingsås kommun. Publiceringsdatum2025-11-08Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning eller annan likvärdig utbildning är ett plus
Vi ställer stora krav på förhållningssätt, bemötande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska:
• Arbeta enligt genomförandeplanen i mötet med den enskilde
• Utgå från individens behov och intressen
• Respektera och bekräfta individens självbestämmanderätt
• Följa upprättade handlingsplaner, avseende hygien, ergonomi, personal- och arbetsmiljö
Vi vill att du:
• Har god samarbetsförmåga
• Är lyhörd och empatisk för individens uppfattning och behov
• Är engagerad, positiv och trygg i mötet med individen, anhöriga och kollegor
• Ha förmåga att prioritera uppgifter i det dagliga arbetet
• Körkort är ett plus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: hej@hemmalaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Alingsås Centrum". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmalaget Assistans AB
(org.nr 556498-3764), http://www.hemmalaget.se
441 39 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås Jobbnummer
9595377