Personlig assistent 80-90% till barnkunder i Avesta.
Är du genuint intresserad av att jobba med barn och har ett respektfullt och varmt bemötande? Är du pedagogisk och nyfiken att lära känna oss? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-08-12Företaget
Vi är en tjej och en kille på 5 år som söker personlig assistent i Avesta. På fritiden tycker vi bland annat om att pyssla, läsa eller lyssna på en bok. Våra hjälpbehov gäller främst de fysiska bitarna, som ibland kan bli tunga, så vi söker dig som har god fysik.
Vi kan själv berätta vad vi vill, men det krävs ändå att man är lyhörd och kan läsa av kroppsspråk. Det mesta lär vi oss tillsammans, då behoven som precis för alla andra är individuella.
Om dig
Vi ser gärna att du har jobbat med något liknande, men viktigast är såklart personkemin.
Det är viktigt för oss att våra assistenter är glada, har fantasi och tar egna initiativ så att vi får en rolig och meningsfull vardag med personer som vi kan förlita oss på.
På dagarna går vi i förskolan, då får våra assistenter följa med dit. Där vill vi gärna att våra assistenter främjar till lek med våra kamrater och däremellan håller en låg profil.
Tjänsten
Tjänst på 80-90%. Passen är förlagda på dag, kväll, helg och vaken natt.
Meriterande:
Erfarenhet att jobba i en familj
Erfarenhet inom vård och omsorgKörkortskrav
Krav:
Behärska det svenska språket i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret för att jobba med barn inom LSS
Vi intervjuar löpande och tillträde är omgående, så sök idag!
Vilka är Libra Assistans?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
