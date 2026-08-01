Personlig Assistent

Törngren, Ingemar / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping
2026-08-01


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Personlig Assistent med hög arbetsmoral sökes till rullstolsburen man i Lidköping.

Publiceringsdatum
2026-08-01

Om tjänsten
Jag är en äldre, rullstolsburen man som söker trygga, engagerade och flexibla personliga assistenter.
Jag bor ca 1 mil utanför Lidköping, därför behöver du som söker ha körkort och tillgång till egen bil.
Jag behöver stöttning i min vardag för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Då arbetet innebär mycket nära personlig omvårdnad ser jag, med hänsyn till min personliga integritet, helst kvinnliga sökande till dessa tjänster.

Dina Arbetsuppgifter:
• Assistera vid personlig omvårdnad, hygien och intimhygien.
• Hjälpa till med förflyttningar i och ur rullstolen med golvlyft.
• Vara med vid utflykter, ärenden och läkarbesök.
• Sköta Vardagliga sysslor i hemmet såsom matlagning, städning och visst trädgårdsarbete.

Vem är du?
• Du har hög arbetsmoral, är pålitlig, punktlig och tar ett stort eget ansvar för att ge bästa möjliga stöd.
• Du är mycket flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar och behov.
• Du talar och förstår Svenska obehindrat.

Arbetstider:
Vi söker just nu personal till två olika anställningar.
En till schema och en vikarie.
Tjänsterna innefattar både vardagar och helger.
Våra Arbetstider
Vardag: 7.30-18.15
Helger: 8.00-18.30
Provanställning tillämpas.

Skicka din ansökan till
Kitorngren@gmail.com
Bifoga CV och personligt brev.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kitorngren@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Törngren, Ingemar
Norra härene Bossgården 4 (visa karta)
531 92  LIDKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Personlig assistans

Jobbnummer
10017888

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