Personlig assistent
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekens Assistans AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Jag är en 16-årig tjej som bor tillsammans med min mamma, pappa och lillasyster i centrala Lund. Till hösten börjar jag gymnasiet och söker nu två engagerade personliga assistenter som vill vara en viktig del av min vardag- både under skolveckorna och vissa helger när vi vistas i vår stuga som ligger ca 5 mil från Lund.
Jag en glad, energifylld och viljestark person som tycker om att vara aktiv. Därför söker jag dig som är tålmodig, lyhörd och trygg i dig själv. Du behöver även ha en god fysisk förmåga och uppskatta ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik.
Hemma pratar vi både svenska och engelska, vilket innebär att du behöver behärska båda språken.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
• Tjänstgöringsgraderna är på ca 83%, samt 48% (passar bra för dig som antigen studerar eller har en annan sysselsättning att kombinera med).
• Arbete enligt rullande tvåveckorsschema med tjänstgöring ungefär varannan helg.
• Anställningen inleds med en timanställning, med möjlighet till en ordinarie tjänst längre fram.
Urval sker löpande och intervjuer planeras att hållas under vecka 30 och 31, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Inför eventuell anställning behöver du uppvisa ett utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Dessa beställer du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Kontakt
Shirin Nilsson, Uppdragschef 046-73 00 95
Ingela Åberg, Uppdragschef 046-73 00 94
Sara Larm, Verksamhetschef 046-73 00 91
Växel 046-73 00 90
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité. Vi har kontor i Furulund och har en god tillgänglighet för såväl kunder som personal.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
)
244 63 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Shirin Nilsson info@ekensassistans.se 046-730090 Jobbnummer
10002684