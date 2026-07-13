Personlig assistent
Thyrén, Tom / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Högsby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Högsby
2026-07-13
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Om jobbet
Är du min nästa assistent?
Jag söker en kvinnlig assistent mellan ca 30-50 år. Jag vill ha en framåt, påhittig och självgående person, gärna med erfarenhet av tidigare liknande jobb men det är ej något krav då personkemi är viktigast! B-körkort är krav då jag har egen bil som mina assistenter kör.
Jag är en man i övre medelåldern som är förlamad från bröstet och ner efter en dykolycka 1988. Jag behöver hjälp med det mesta som till exempel hygien, påklädning, städning, följa med på aktiviteter m.m. Jag bor i egen villa i Berga (Högsby kommun) och det är därifrån man utgår. Jag tar dagarna lite som dem kommer och försöker hitta på olika saker med mina assistenter. Jag har egen båt och gillar fiske. Jag är motorintresserad och gillar att vara med och meka. Sportintresserad som till exempel hockey, speedway, skidor m.m. Hos mig jobbar man själv tillsammans med mig från morgon till kväll, flexibla arbetstider men oftast från 09.00-23.30, helg, vardag.
Tjänsten är en tjänst på 73% (116h fördelat på 8 dagar i månaden) som sträcker sig från 1 augusti 2026 tillsvidare. 6 månaders provanställning. Man är anställd direkt av mig och inte genom något assistansbolag eller kommun.
Jag ser fram emot att höra från dig! Skicka cv och personligt brev till tom.thyren@outlook.com
och märk det med "Jobbansökan". Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: tom.thyren@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thyrén, Tom
Aspvägen 5 (visa karta
)
579 40 BERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thyren Tom Jobbnummer
10001275