Personlig assistent
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hammarö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hammarö
2026-06-18
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en 68-årig kvinna bosatt i Hammarö, för ett vikariat på 80% under perioden 1/9 - 15/5, med eventuell förlängning.
Tjänsten innebär att ge stöd och hjälp i vardagen med fokus på trygghet, delaktighet och livskvalitet. Brukaren styr sin vardag själv och du finns där som ett stöd i det som behövs. I rollen som personlig assistent är du ett viktigt stöd i att skapa struktur och underlätta vardagen.
I arbetet ingår att ge stöd utifrån brukarens individuella behov. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Personlig omvårdnad och hygien
• Lättare hushållssysslor och matlagning
• Medverkan vid olika aktiviteter
Du arbetar nära brukaren och bidrar med stödinsatser som är hälsofrämjande, motiverande och stärker självständigheten. I rollen ingår även att samverka med närstående och eventuella vårdkontakter.
Detta är ett meningsfullt och omväxlande arbete där Du gör skillnad.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat 1/9 - 15/5 med eventuell förlängning.
Omfattning: 80%
Arbetstid: söndag - torsdag kl.08:00 - 17:00 och fredag - lördag kl.08:00 - 19:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är trygg, ansvarsfull och har god förmåga att skapa förtroende
• Har ett förhållningssätt som präglas av respekt, empati och lyhördhet
• Är flexibel och tålmodig
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för kommunikation och dokumentation
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete inom vård/omsorg eller som personlig assistent
• Har undersköterskeutbildning
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med kommunikationssvårigheter
Med hänsyn till brukarens behov, önskemål och personliga integritet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen och ser gärna kvinnliga sökande.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I enlighet med lag om registerkontroll vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning ska den som erbjuds anställning visa upp utdrag ur belastnings- och misstankeregister från Polismyndigheten. Utdragen begärs först efter att erbjudande om anställning har lämnats.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331929". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Växel
Kommunens Kontaktcenter 054-51 50 00 Jobbnummer
9971096