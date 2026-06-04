Personlig assistent
Boxholms Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boxholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boxholm
2026-06-04
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm – där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg – allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget – på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten – perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära – med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
1 plats(er).
Om rollen
Vi söker dig med hjärtat på rätt plats, som vill ha ett meningsfullt arbete där varje arbetsdag spelar roll. En engagerad och ansvarsfull person som vill arbeta som personlig assistent.
Som personlig assistent är du en viktig del av att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för brukaren i deras vardag. Vi söker dig som har ett lugnt och inkännande sätt. Har lätt för att lyssna och anpassa dig efter andras behov.
Är pålitlig, respektfull och inte rädd för att ta ansvar. Tidigare erfarenhet av assistans är meriterande – men rätt personlighet är allra viktigast.
Tjänsten är på 93 %. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas och påbörjas tidigare än angivet tillträdesdatum.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för människor och socialt arbete
Är trygg, lyhört och ansvarstagande
Har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Kommunicerar tydligt och respektfullt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort och har fyllt 18 år
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329320". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms Kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
)
595 03 BOXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Behandling- och omsorg Kontakt
Enhetschef
Patrik Lindgren patrik.lindgren@boxholm.se +4614286533 Jobbnummer
9946846