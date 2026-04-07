2026-04-07
Vi söker nu en personlig assistent som kan bli en del av vårt härliga team.
Vi behöver nu utöka vårat team med en assistent som kan jobba deltid, ca 80 % med möjlighet för mer.
Om mig:
Jag är en glad och humoristisk medelålders rullstolsburen man. Jag behöver assistans med allt som säkerställer att jag får en väl fungerande vardag som till exempel:
• Personlig hygien
• Hushållssysslor
• Datorhantering
• Förflyttningar
• Assistans vid föreningsaktiviteter
För mig är din sociala kompetens, personliga lämplighet samt samarbetsförmåga viktigare än rätt erfarenhet och utbildning.
Är du en glad, positiv och lyhörd person så är det kanske just dig som jag söker som min nya personliga assistent.
Söker du ett arbete med mycket utrymme för skratt och en härlig grupp av positiva kollegor så vänta inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Dina arbetstider är:
Dag pass 0800-1800
Nattpass 1800-0900 (inkl. ca 6 timmar jour)
Tjänsten är blandat dag, natt och helg.
Arbetsplats, Klippan, Skåne län
Vi ser gärna att du:
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då jag är föreningsaktiv.
• Innehar baskunskaper i PC hantering
• Innehar körkort och tillgång till bil, (då jag bor på landet är kommunikationen inte den bästa.)
• Har en god fysik och bra balans då det krävs vid förflyttningar.
• Har humor och lätt till skratt.
• Är ordningsam och gillar ordning och reda runt omkring dig.
• Har ett genuint intresse av att assistera andra.
• Har stor flexibilitet och förmåga att anpassa dig till förändrade situationer.
Ansökan ska innehålla Cv samt personligt brev där du beskriver varför just du är lämplig för denna tjänst.
Tjänsten kan tillsättas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: info@personligassistansgbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 260428". Arbetsgivare Personlig Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556550-6879) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun Jobbnummer
9840829