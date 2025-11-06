Personlig assistent
2025-11-06
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering. Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring. Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
LSS-verksamheten söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Tjänsten omfattar 65 % och arbetstiden är endast förlagd till helger. Provanställning kommer att tillämpas.
Personlig assistent innebär att assistera en annan människa med allt vad det innebär, bland annat personlig omvårdnad, hjälp med att kommunicera samt få en meningsfull vardag. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet är förlagt till brukarens hem.Kvalifikationer
• Vi ser gärna att du som söker har godkänt betyg från gymnasiets vård och omsorgsprogram eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du är stabil, lugn och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter i arbetet.
• Du är kommunikativ och kan på ett enkelt och tydligt sätt informera och säkerställa att information nått fram.
• Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte utan sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
