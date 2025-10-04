Personlig assistent
2025-10-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker en lugn, tålmodig och svensktalande kvinnlig personlig assistent till en 29-årig kvinna med autism som bor på landet i en by utanför Piteå. Hon behöver stöd i sin vardag för att leva ett aktivt och meningsfullt liv.Publiceringsdatum2025-10-04Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att vara ett stöd i kvinnans dagliga liv, vilket inkluderar:
ADL-träning: Hjälp med aktiviteter i dagliga livet, såsom personlig hygien, påklädning och måltider.
Daglig verksamhet: Följa med och stötta kvinnan i hennes dagliga verksamhet.
Promenader/träning: Delta i promenader och andra fysiska aktiviteter för att främja hälsa och välbefinnande.
Motivering och aktivering: Uppmuntra och motivera till deltagande i olika aktiviteter och sociala sammanhang, med hänsyn till kvinnans behov och preferenser.
Social samvaro: Vara ett socialt stöd och bidra till en trygg och förutsägbar vardag.
Vi söker dig som:
Är lugn, tålmodig och har ett stabilt humör.
Har förståelse för och erfarenhet av att arbeta med personer med autism.
Är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Kan motivera och uppmuntra till aktivitet och deltagande på ett respektfullt sätt.
Är ansvarsfull, pålitlig och flexibel.
Har mycket goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Erfarenhet från äldreomsorgen eller hemtjänst är meriterande, men inte ett krav. Vi välkomnar både unga och gamla som vill byta arbetsområde.
Körkort och tillgång till bil är ett plus då kvinnan bor utanför Piteå.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och givande arbete.
Möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv.
Introduktion och utbildning.
En trevlig arbetsmiljö.
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: eva.klint@sparkoflife.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Spark Of Life Assistans AB
För detta jobb krävs körkort.
Spark Of Life Assistans AB
Spark Of Life Assistans AB Jobbnummer
