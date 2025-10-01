Personlig assistent
Vi söker nu 2st personliga assistenter till kvinna i Sundbyberg.
Kunden har Ehlers-Danlos Syndrom vilket orsakar kronisk smärta, överrörlighet, ledluxationer och muskelkramper. På grund av den begränsade rörligheten så behövs hjälp med allt från städning till matlagning.
Kunden har också PTSD och ångestproblematik, så kunskap angående sådana diagnoser är en fördel.
I hemmet finns en jättefin väldresserad belgisk vallhund som är en mycket viktig del i kundens liv, därav är hund vana meriterande.
Arbetstiderna är dagtid eller kväll med sovande jour på natten.
Vi söker dig som kan börja omgående och är flexibel.
Om dig
Fokus i arbetet som personlig assistent är att få kundens vardag att fungera både hemma och på fritiden. Som personlig assistent är det ditt arbete att följa kunden utifrån dennes rutiner, önskemål och behov.
Vi söker dig som brinner för att jobba med människor. Som person är du social, ödmjuk och du ska ha lätt till skratt då humor är viktigt. Det är även viktigt att du är lyhörd för kundens önskan och behov. Du ska vara flexibel och kunna gå från lugnt till högt arbetstempo, samt vara bekväm med att arbeta självständigt och noggrant efter rutin.
Enklare förflyttningar utan lift förekommer.
Vi välkomnar både manliga och kvinnliga sökande, men du måste ha erfarenhet av att ha jobbat som personlig assistent tidigare. Du ska kunna tala och förstå svenska eller engelska obehindrat.
Körkort är ej ett krav, men meriterande.
Intervjuer sker fortlöpandes vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden
Inkludera Assistans
Monika El Harbiti monika.elharbiti@inkluderaassistans.se
