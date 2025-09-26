Personlig assistent
2025-09-26
Här får du möjlighet att bidra till min vardag, göra en verklig skillnad genom ditt stöd och samtidigt utvecklas i en meningsfull roll. Om tjänsten:
Jag är en glad och social 25-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar och bror i Hässelby, Stockholm. På fritiden gillar jag att slappna av med serier och YouTube, lyssna på musik, fika, shoppa, gå på bio och pyssla med naglarna. Jag tycker om att njuta av små stunder i vardagen och upptäcka roliga aktiviteter som ger energi och glädje. I dagsläget är jag arbetslös och har ansökt om aktivitetsersättning, vilket gör att jag brukar vara hemma om dagarna.
Nu söker jag en personlig assistent på deltid som vill bli en del av min vardag och stötta mig både i det praktiska och i de roliga stunderna i livet. Tillsammans kan vi skapa en vardag där jag kan vara så självständig som möjligt, med ditt stöd vid min sida.
Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av: Personlig hygien och omvårdnad .
Hjälp med på- och avklädning.
Stöd vid måltider och hushållssysslor.
Assistera vid träning och förflyttningar.
Hjälp vid resor och aktiviteter.
Stöd vid dusch och toalettbesök.
Följa med på sociala aktiviteter som bio, fika eller shopping.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är en kvinna, har körkort och kan köra min bil i tjänsten, har grundläggande kunskaper i svenska både i tal och skrift, och som är i god fysisk form.
Meriterande kompetenser: Tidigare erfarenhet av assistans eller vård, särskilt användning av hjälpmedel såsom hostmaskin, taklift och BiPAP (andningsstöd). Ej ett krav, men ses som ett plus.
Personliga egenskaper: För mig är det viktigt att du är en person som sprider positiv energi och har lätt för att anpassa dig. Jag uppskattar om du är:
Positiv och har humor.
Självständig men samtidigt lyhörd.
Utåtriktad, driven och initiativtagande.
Stresstålig och påhittig.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 50% på fast schemarad.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Främst dagpass.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
