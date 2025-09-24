Personlig assistent
Vetlanda kommun, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2025-09-24
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Funktionsstöd i Vetlanda Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära en ung person och bidra till att vardagen blir trygg, innehållsrik och meningsfull? Vi söker nu personliga assistenter till en 16-årig kille med stort omvårdnadsbehov som behöver stöd i det mesta av sin vardag.
Han går i skolan tre dagar i veckan och badar en gång i veckan. Utöver det gillar han att delta i olika aktiviteter. Som personlig assistent blir du en viktig del av både vardag och fritid, och du hjälper till med allt från personlig omvårdnad till att följa med på aktiviteter. Det är bra om du har vana av epilepsi och sondmat. Du arbetar ensam till stor del, men vissa timmar i veckan är dubbelbemannade.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattningen är 80-100 procent, utifrån vad vi kommer överens om. Placeringen är utanför centralorten och arbetet innebär varierande arbetstider med dag, kväll, helg och jour. Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som tillsammans skapar kontinuitet, trygghet och livskvalitet för brukaren.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Vi vill helst att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska eller har läst barn och fritid.
• Utbildning som personlig assistent eller undersköterska och erfarenhet av yrket är meriterande.
• Utdrag från belastningsregistret.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1387807". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Områdeschef
Maria Frödeberg maria.frodeberg@vetlanda.se 0383-976 99 Jobbnummer
9524679