Personlig assistent
Vetlanda kommun, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-05-04
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Funktionsstöd i Vetlanda
er).
Vill du vara ett viktigt stöd i en annan människas vardag? Nu söker vi en personlig assistent till ett uppdrag i centrala Vetlanda.
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen utifrån det som är beslutat i genomförandeplanen. Arbetet innebär att du behöver vara bekväm med bland annat omvårdnadsuppgifter, dokumentation, matlagning och nära samarbete med kollegor. Arbetet utförs med dubbelbemanning så samspel mellan kollegor är extra viktig.
Uppdraget ställer krav på tydlighet, struktur och ett lugnt förhållningssätt. Du behöver vara stadig och trygg i dig själv och kunna arbeta utifrån beslutade rutiner. Utmanande beteende förekommer, vilket innebär att du behöver vara bekväm med att bemöta sådana situationer på ett professionellt och lågaffektivt sätt. I vissa situationer handlar stödet om att kunna vara närvarande, inväntande och tyst, och att ge utrymme när det behövs.
Vi är stolta över att funktionsstöd fått sitt bästa trivselresultat någonsin i medarbetarundersökningen - något som speglar den arbetsglädje och trygghet vi bygger tillsammans.
Vi söker dig som möter människor med respekt och omtanke och som har förmåga att skapa trygghet i vardagen. Du är lugn, lyhörd och ansvarstagande och trivs i ett arbete som ibland kräver tålamod, stabilitet och god självkännedom. Du behöver kunna samarbeta väl i team samtidigt som du tar ansvar för din roll i uppdraget.
Tjänsten är på heltid, 100 procent, med möjlighet till rörlig tid. Arbetet innebär dubbelbemanning dygnet runt. Tillträde sker snarast, enligt överenskommelse.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Utbildning som personlig assistent, undersköterska eller barn- och fritidsprogrammet, eller erfarenhet av arbete som personlig assistent.
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dubbelbemanning dygnet runt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Kommunal
Mattias Sjögren mattias.sjogren@kommunal.se 0735-64 36 26 Jobbnummer
9889447