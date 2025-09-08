Personlig assistent
2025-09-08
LSS gruppen, personlig assistans
Vi söker nu flera personliga assistenter till LSS gruppen, personlig assistans.
I LSS-gruppen arbetar vi kommunövergripande med enskilda personer i varierande åldrar, både barn och vuxna som är beviljade personlig assistans. Till detta uppdrag söker vi personliga assistenter som ska arbeta tillsammans med ett barn.
Arbetet som personlig assistent innebär att du är ett stöd i den enskilde personens vardag och stöttar med det som den enskilde inte klarar på egen hand.
Som personlig assistent arbetar du utifrån ett motiverande förhållningsätt, där du fokuserar på att stötta den enskilde i vardagen med att bibehålla och förbättra dennes egen förmåga. Arbetet präglas av ett socialt synsätt där den enskildes behov står i centrum. Som personlig assistent ska du också stötta den enskilde till att få en meningsfull vardag, där trygghet och lyhördhet är viktiga ledord.
Som personlig assistent erbjuds du ett varierande yrke som inte är den andra dagen lik. Till tjänsterna vi nu söker kommer du arbeta självständigt med barnet i familjens hem. Arbete förekommer både dag/kväll, varannan helg samt vaken natt.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning för att arbeta med personer som har en funktionsvariation och som har ett genuint intresse för människor. För den här tjänsten behöver du också ha B-körkortsbehörighet.
Vi söker dig som är, flexibel, kreativ, positiv, samarbetsvillig och har förmågan att se lösningar och möjligheter. Du ska kunna arbeta självständigt och ta stort ansvar.
Du behöver ha datavana och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
