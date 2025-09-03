Personlig Assistent

Manilla Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-09-03


Personlig assistent sökes - heltid i Sollentuna
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent på heltid till en man som bor i Sollentuna.

Publiceringsdatum
2025-09-03

Om tjänsten
Som personlig assistent ger du stöd i vardagen, både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Arbetet innebär hjälp med personlig omvårdnad, hushållssysslor, samt att vara ett socialt stöd.
Vi söker dig som:
Talar kurdiska och svenska
Är ansvarstagande, flexibel och har ett lugnt bemötande
Har erfarenhet av vård/omsorg eller personlig assistans (meriterande, men inget krav)

Vi erbjuder:
Heltidsanställning med kollektivavtal
Introduktion och handledning i arbetet
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad

Plats: Sollentuna
Omfattning: Heltid

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till saeid.sassan@manillaassistans.se. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: saeid.sassan@manillaassistans.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Manilla Assistans AB (org.nr 556901-8483), http://www.manillaassistans.se

Jobbnummer
9491025

