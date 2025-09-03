Personlig Assistent
Personlig assistent sökes - heltid i Sollentuna
Vi söker nu en engagerad och pålitlig personlig assistent på heltid till en man som bor i Sollentuna.Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Som personlig assistent ger du stöd i vardagen, både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Arbetet innebär hjälp med personlig omvårdnad, hushållssysslor, samt att vara ett socialt stöd.
Vi söker dig som:
Talar kurdiska och svenska
Är ansvarstagande, flexibel och har ett lugnt bemötande
Har erfarenhet av vård/omsorg eller personlig assistans (meriterande, men inget krav)
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med kollektivavtal
Introduktion och handledning i arbetet
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Plats: Sollentuna
Omfattning: HeltidSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till saeid.sassan@manillaassistans.se
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: saeid.sassan@manillaassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manilla Assistans AB
(org.nr 556901-8483), http://www.manillaassistans.se Jobbnummer
9491025