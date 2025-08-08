Personlig assistent
2025-08-08
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Sundsvalls kommun är inne i ett spännande skede. Vår kommun deltar i den gröna omställningen i Norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för fullt för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vill du ha ett meningsfullt arbete med varierande arbetsuppgifter? Är du noggrann, ansvarsfull och har humor? Då kan detta vara arbetet för dig!
Vi söker nu assistenter till en kvinna som bor i centrala Sundsvall. Hon bor i lägenhet tillsammans med sin man men arbetsplatsen är där hon befinner sig vilket även kan vara hos vänner eller andra ställen där hon tycker om att befinna sig. Arbetstiderna är både dag/kväll, helg och vaken natt.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I arbetet som personlig assistent stöttar du brukare i det hen själv inte kan göra på grund av sin funktionsnedsättning i syfte att hen ska kunna leva sitt liv så som hen själv vill leva.
Hos denna kvinna får du som assistent göra många olika saker eftersom brukare är rörelsehindrad i större delen av kroppen. Du behöver hjälpa till med förflyttningar, matintag och hygien liksom köra en handikappbuss så att hon kan ta sig till vänner och aktiviteter m.m.
Då hon är mycket skör behöver du vara mycket noggrann och försiktig. Du behöver kunna läsa hennes subtila signaler då kommunikationen är begränsad. Hon är också i behov av ett antal maskiner såsom hostmaskin och respirator, har trach och golvlyft. Dessa och fler får du lära dig att använda självständigt. Vissa sjukvårdande arbetsuppgifter ingår.Kvalifikationer
Här söker vi dig som är kvinna med livs- och arbetslivserfarenhet. Som person är du noggrann, empatisk, lyhörd och ansvarsfull. Det är viktigt att du själv kan se vad som behöver göras och ta egna initiativ då brukare har begränsad kommunikation. Eftersom arbetet kräver att du kan läsa och få muntliga avancerade instruktioner behöver du behärska svenska obehindrat i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av trach, respirator och andra maskiner som t.ex. lyft och hostmaskin.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
