Marks kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark2019-12-25Det finns få kommuner i Sverige som kan matcha Marks kommun. Vi har något så ovanligt som en mycket stabil ekonomi och vi växer på alla håll och kanter. Här finns ett rikt näringsliv med världskända företag i olika branscher - med plats för fler att förverkliga sina drömmar. I Mark finner du hög livskvalitet, trygghet för alla och fantastiska naturupplevelser. Hos oss bjuds du på undersköna miljöer bland dalgångar och sjöar samt ett rikt föreningsliv. Till Mark är det alltid nära från Göteborg, Borås och Varberg. Vi hoppas att just du är talangen som tillsammans med oss utvecklar och bygger en hållbar kommun för framtiden. Det här är därför mer än en jobbannons - det är ett erbjudande om ett bättre liv präglat av utveckling och laganda.2019-12-25Vi söker en personlig assistent för vikariat till vårdtagare som behöver mycket hjälp i det dagliga livet. Arbetet innebär dag/kväll och helgtjänstgöring.I rollen som personlig assistent är det viktigt att du är lyhörd inför vårdtagarens önskemål, skapa meningsfullhet, stötta och ta tillvara på individens egna förmågor och resurser och utgå ifrån deras villkor.För att fungera optimalt i rollen är dina personliga egenskaper av stor vikt. Till stöd i detta arbete samarbetar du med sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt övrig personal inom funktionshinder. Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår.Du erbjuds kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.Du ska ha omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig för arbetsuppgiften. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser erfarenhet av multifunktionshinder som meriterande. Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer.Som medarbetare tar du ansvar, har lätt för att samarbeta och har ett gott bemötande gentemot brukare, anhöriga, samarbetspartners och kollegor.I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter vilket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.ÖVRIGTVi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom ex. attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, kostnadsneutral miljöbil, hyrcykel, pensions- och semesterväxling samt i förekommande fall flexibel arbetstid. Vi har också bra kommunikationer mellan ex Göteborg, Borås, Varberg och det är lätt att parkera om du kör bil.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidDeltid. 72% Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2020-08-22 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-01-15Marks kommun, Socialförvaltningen5019288