Personlig assistent - timvikarier till 15-årig kille
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sandviken
2026-01-14
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ockelbos Personligaste Assistans AB i Sandviken
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige
OP Assistans söker två personliga assistenter för timvikariat hos en glad och härlig kille på 15 år.
OM KUNDEN
Kunden bor med sin familj i Sandviken och går i skolan på vardagar. Han har en funktionsnedsättning som bland annat medför att han är rullstolsburen och behöver assistans vid det mesta som hör ett barns liv till. Det kan bland annat vara sociala aktiviteter, förflyttningar, personlig omvårdnad och kommunikation. Vår kund är en 15-åring som tycker om när det händer grejer. Bus och stoj är roligt. Promenader är spännande, för det finns så mycket att titta på. Han tycker också om musik och att se på film eller YouTube.Det finns katt och hund i hemmet.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Personkemin mellan dig och kunden är det absolut viktigaste. Vi söker dig som har känslan och förmågan att läsa av kunden i olika situationer. Du behöver vara ansvarsfull, ha en god hand med barn och den lyhördhet som krävs för att arbeta med ett barn, men också i en familjemiljö.Kunden önskar en rökfri miljö, och då djur är en del av kundens liv behöver du tåla pälsdjur.
ARBETSTID OCH OMFATTNING
Vi söker två timvikarier som kan hoppa in vid behov.
Arbetstiden på vardagar är 14:00-08:15. På helger jobbar man dagpass. Under skollov är arbetspassen förlagda på dygnspass mellan 10:00-10:00.
VI ERBJUDER:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat:- Team Olivias Assistentutbildning- Ergonomi- och förflyttningsutbildning- Hjärt-lungräddning
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer.Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin.Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle.Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här.För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du har skyddad identitet ska du inte skicka in en ansökan via webbformuläret. Kontakta istället ansvarig rekryterare så berättar vi hur du kan söka tjänsten på ett säkert sätt.
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052813-1789700". Arbetsgivare Ockelbos Personligaste Assistans AB
(org.nr 556553-5910), https://opassistans.teamtailor.com
811 60 (visa karta
)
811 60 SANDVIKEN Arbetsplats
OP Assistans Jobbnummer
9684696