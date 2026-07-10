Personlig assistent - timvikarie
Alingsås kommun, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2026-07-10
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Vi söker nu tre stycken timvikarier som vill arbeta inom personlig assistans, det gäller främst resterande del av sommaren men det kan även finnas möjlighet till fortsatt arbete under hösten. I rollen som personlig assistent får du möjlighet att bygga relationer, förstå individens behov på djupet och fokusera på kvalitet. Rollen passar dig som är nyfiken på människors beteenden och har ett intresse för exempelvis beteendevetenskap, psykologi eller socialt arbete.
Välkommen med din ansökan!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som timvikarie inom personlig assistans kommer du att arbeta med att ge omsorg och stöd i olika livssituationer, både i hemmet och vid aktiviteter utanför. Arbetet är omväxlande och uppgifterna kan bestå av pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad och hjälp med hushållssysslor som tvätt och matlagning. Personerna har varierande funktionsnedsättning som gör att deras behov av stöd varierar. Som assistent spelar du en stor roll i att skapa en meningsfull vardag och bidrar till välbefinnande och även självständighet.
Exempel på vad som ingår i arbetsuppgifterna:
• Hjälpa brukaren med dagliga rutiner
• Stötta i kommunikation och sociala situationer
• Skapa trygghet och tydlig struktur i dagen
• Lättare hushållssysslor (t.ex. städ, tvätt, enklare matlagning)
• Följa med på aktiviteter, promenader eller utflykter
• Motivera och stötta i träning, hobbyer eller sinnesstimulerande aktiviteter
• Personlig omvårdnad (varierar utifrån brukarens behov)
• Vara ett lugnt, tryggt och lyhört stöd
• Föra enkel, tydlig dokumentation enligt rutiner
• Samarbeta med kollegor, anhöriga eller team vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av omvårdnadsarbete
• Behärskar svenska språket väl både i tal och skrift
B-körkort är ett krav för ett av ärendena.
Vi tror att du är en person som skapar trygghet genom ett professionellt och respektfullt bemötande. Du har lätt för att skapa god kontakt med människor och möter varje individ med lyhördhet och förståelse för deras situation och behov.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336264". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 55 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Personlig assistans Kontakt
Enhetschef
Anna Sahlsten anna.sahlsten@alingsas.se Jobbnummer
9999984