Budbilschaufför till vår kund i Växjö, uppstart omgående
Boxflow Staffing Syd AB / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2026-07-29
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Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker en ansvarsfull budbilschaufför till vår kund i Växjö
Arbetstiderna är varierande, men huvudsakligen dagtid från kl. 07:00-18:00, kan också förekomma helgarbete. Man arbetar några dagar i veckan så vi ser gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller deltidsarbete. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att leverera e-handelspaket till olika paketskåp. Du börjar ofta arbetspasset i en terminal där du sorterar paket efter distrikt och lastar din bil. Du kör så ut paketen till de olika skåpen samt tar med returer.
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Lägger stor vikt på kundservice då du är ansiktet utåt för företaget och förväntas ge god service.
Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!Kvalifikationer
B-körkort och bil
Erfarenhet från chaufförjobb eller servicebranschen är meriterande
Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141994-2121055". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Mårdvägen 13 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10014921