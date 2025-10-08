Personlig assistent - Hovmantorp
2025-10-08
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent i Lessebo kommun. Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är meriterande. Du ska kunna arbeta med hjälp av tekniska och kognitiva hjälpmedel. Du kommer behöva utföra delegering för hantering av läkemedel. Flexibilitet förekommer inom kommunen.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är utbildad undersköterska, skötare, vårdare, med erfarenhet av personlig assistans eller annan utbildning/erfarenhet vilken arbetsgivaren bedömer berikar verksamheten.
Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi värdesätter också att du är en flexibel person, lyhörd för den enskildes behov, tar eget initiativ och är problemlösande. Du har ett gott samarbete med brukaren och dina kollegor men också anhöriga och övriga professioner i organisationen. Du är kreativ och kommer på nya saker samtidigt som du tar ett stort ansvar. Du är inte rädd för utmaningar som kan förekomma i arbetet. Det finns katt i hemmet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282729". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Laila Jakobsen Laila.Jakobsen@lessebo.se 070-3810786 Jobbnummer
9546727