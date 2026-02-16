Personlig Assistent - Hagfors
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hagfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hagfors
2026-02-16
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Hagfors
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige
Jag söker en pigg och glad person som är tålmodig, lyhörd, kan läsa av situationer och hittar lösningar i vardagen. Jag bor tillsammans med min familj och du kommer arbeta tillsammans med mig i vårt hem. Du ska känna en trygghet i att arbeta självständigt men även ha lätt för att samarbeta med kollegor eftersom jag också har dubbelassistans.
Jag har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som gör att jag är i behov av stöd i vardagen. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta att hjälpa mig med bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, träning och fritidsaktiviteter. Mina intressen är att spela spel, ta promenader och lyssna på musik, därför ser jag gärna att även du gillar dessa saker. Arbetet kommer också innefatta att du ibland följer med mig på sjukhusbesök.
Meriterande är om du har vårdutbildning men störst vikt ställs vid personlig lämplighet.
Arbetspassens förläggning varierar varav du måste vara beredd på att arbeta både dagar, kvällar, helger samt nätter med jour.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9745415