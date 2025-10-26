Personlig assistent - Deltid
2025-10-26
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling.
Våra kunder finns i hela Sverige - barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg.
Personlig Assistent - Deltid
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din närvaro verkligen gör skillnad?
Jag söker dig som vill vara en del av mitt team. . Arbetspassen är förlagda mest till kvälls pass (15:30-22:30) varannan helg och vikarie vid behov. Flexibilitet är viktigt.
Jag bor strax utanför Lärbro på Gotland, vilket gör att du behöver ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig hit.
Om mig Jag är en kvinna i 50-årsåldern med CP-skada. Naturen är mitt andningshål, och fotografering är min stora passion. Min hund är en självklar följeslagare i både vardag och vila. Jag är oftast social och varm, men behöver också tid för stillhet. Jag lever med GAD (generaliserat ångestsyndrom), vilket gör det extra viktigt för mig att omges av trygga personer som kan bidra med struktur och stabilitet - särskilt i stressiga situationer eller när mitt minne sviktar.
Jag söker dig som:
• Är lugn, trygg och inkännande
• Har en tydlig och lyhörd kommunikationsstil
• Kan behålla lugnet i stressiga situationer
• Förstår vikten av att sätta mina behov i fokus
• Gillar djur - min hund är en viktig del av mitt liv!
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att vi fungerar bra tillsammans och att du har förståelse för mina behov.
Dina arbetsuppgifter kan vara att:
• Hjälpa mig hålla struktur och minnas det viktiga i vardagen
• Assistera vid olika sysslor och aktiviteter
• Köra min bil vid behov
• Vara en stabil, närvarande och positiv person i mitt liv
Om det här låter som något för dig - skicka gärna några rader om dig själv och varför du vill arbeta som vikarie. Jag ser fram emot att höra från di Ersättning
