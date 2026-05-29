Personlig assistent - Borås
2026-05-29
Personlig assistent till aktiv 17-årig killePubliceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en 17-årig kille som bor i Borås. Han är en social, humoristisk och energifylld ungdom som tycker om att vara aktiv och har många olika intressen.
Han har ett stort behov av tydlighet, struktur och rutiner då han har autism och intellektuell funktionsnedsättning.
På fritiden gillar han bland annat att simma, träna, spela instrument, bowla, pyssla, spela spel, lyssna på musik, dansa m.m. Han uppskattar både fartfyllda aktiviteter och lugnare stunder, och trivs bäst när vardagen är tydlig, strukturerad och förutsägbar.
Som assistent blir du ett viktigt stöd i hans vardag. Du hjälper till med planering, struktur, motivation och guidning i olika situationer. Arbetet innebär även stöd vid måltider, personlig omvårdnad, aktiviteter och sociala sammanhang. Du behöver kunna anpassa ditt stöd utifrån dagsform och situation samtidigt som du bidrar till en trygg positiv och utvecklande miljö.
Vem vi söker
Vi söker omgående assistenter till följande tjänster:
• Timvikarier
• Sommarvikarie
Under juni och juli söker vi dig som kan arbeta måndag-fredag kl. 07.00-15.00
Efter sommaren övergår tjänsten till timvikariat med möjlighet till fast deltidstjänst.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Du är en man alternativt kvinna över 35 år
• Är tydlig, pedagogisk och har ett stort tålamod
• Har ett intresse för aktiviteter och tycker om att vara aktiv
• Kan skapa struktur och hjälpa till att planera dagen
• Har förmåga att läsa av situationer och anpassa ditt stöd efter behov
• Har god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans, NPF-diagnoser eller arbete med ungdomar.
Primacura Standard
Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och kan variera mycket från dag till dag. Det innebär även att ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en annan medmänniska med de saker i vardagen som många tar för givet. Detta kan exempelvis vara att klä sig själv, laga mat, ta en promenad eller andra saker som är primära för att överhuvudtaget få vardagen att fungera. Som personlig assistent behöver du ha empati och respekt för den du arbetar för. Yrket ställer höga krav på flexibilitet, ansvarstagande och engagemang. Din förmåga att arbeta utifrån kundens fokus och önskemål är avgörande för din lämplighet som personlig assistent.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är lyhörd, har rätt inställning, engagemang och viljan att arbeta långsiktigt, samt att personkemin mellan dig och kund fungerar.
Vi erbjuder:
Ett nära och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg arbetsgivare - vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna och Almega
Introduktion och bredvidgång tills du känner dig trygg i rollen
Samtliga nyanställda får inskolning tillsammans med ordinarie personal hos kunden, så ni båda känner er trygga med varandra när du ska påbörja din anställning.
Låter detta intressant och du tror att du skulle passa som personlig assistent?
Tveka då inte att skicka din ansökan redan idag!
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789), https://www.primacura.se
Lars Kaggsgatan 2 (visa karta
)
504 42 BORÅS Arbetsplats
Primacura Kontakt
Uppdragschef
Maja Brevik maja@primacura.se Jobbnummer
9936374