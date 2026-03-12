Personbilstekniker
2026-03-12
Anta utmaningen att göra din karriärresa hos oss på Engströms Bil! Vill du satsa på oss så kan vi lova att vi satsar på dig! Vi är enormt stolta över våra välutbildade och duktiga tekniker och lägger stort värde vid din kompetens och framtida kompetensutveckling.
Just nu söker vi en personbilstekniker till Linköping!
Som personbilstekniker på Engströms Bil kommer du arbeta med service och reparationer av personbilar. Ett urval av arbetsuppgifter kan vara:
• Service
• Motor och växellådsreparationer
• Avancerade felsökningar
• Reparation på chassi, bromsar och komfortsystem
• Efter vidareutbildning, reparationer på elbilar
Du kommer arbeta i ett aktivt, hjälpsamt team som skapar glädje och delaktighet! Hos oss kommer du att kontinuerligt utbildas och vidareutvecklas i din roll med några av marknadens främsta varumärken.
Din kompetens
Vi söker dig som är noggrann, ambitiös och som alltid strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dagens bilteknik och är van att arbeta såväl självständigt som i team.
Vi tror också att du har ett stort motorintresse och drivs av nyfikenhet och viljan att lösa problem samt vidareutvecklas inom kommande elbilsteknik. Dina personliga egenskaper och ditt engagemang kommer vara viktigt för att matcha vårt befintliga team.
Du som söker har fordonsteknisk utbildning eller annan, för tjänsten, relevant teknisk utbildning. Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet som tekniker. Gärna med fallenhet för fordonselektronik och felsökning. B-körkort och god datorvana är ett krav.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att maila eller ringa vår verkstadschef Johan Leidelöf på telefon: 013-233026
Mail: johan.leidelof@engstromsbil.se
Sista ansökningsdag för tjänsten är 2026-04-12
Vi genomför intervjuer kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Engströms Bil AB (org.nr 556076-0836), https://www.engstromsbil.se/
Roxtorpsgatan 2-8
582 73 LINKÖPING
Verkstadschef
Johan Leidelöf johan.leidelof@engstromsbil.se 013-233026
