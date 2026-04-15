Personbilssäljare Hyundai - Danderyd
Hedin Automotive Göteborg AB / Butikssäljarjobb / Danderyd
2026-04-15
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Personbilssäljare på vår anläggning i Danderyd. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen Som Personbilsäljare hos oss får du en unik möjlighet att vara med på en spännande resa när vi nu satsar stort på Hyundai, ett av våra viktigaste och mest dynamiska varumärken framåt. I rollen guidar du kunden genom hela bilaffären, från första kontakt till att överlämna nycklarna till deras nya bil. Du skapar trygghet och förtroende genom att förstå kundens behov och presentera rätt lösningar, oavsett om det handlar om modellval, tillbehör eller finansiering. Vårt mål är att varje kund ska få en upplevelse som överträffar förväntningarna och du spelar en central roll i att göra det möjligt.
Du arbetar nära dina kollegor i försäljnings teamet och rapporterar till Platschefen. Det här är en chans att kliva in i en roll där du får vara med och bygga upp något nytt, driva försäljning framåt och bidra till vår fortsatta tillväxt
Vem är du? Vi tror att du har ett genuint intresse för att bygga långsiktiga relationer, där du skapar förtroende hos både kunder och kollegor genom din lyhördhet och förmåga att lösa problem. Du är målinriktad och trivs med att ta ansvar. Med din prestigelösa inställning drivs du av att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa kundernas förväntningar.
Vidare ser vi att du har:
Några års erfarenhet av försäljning.
Förmåga att självständigt strukturera ditt arbete i en dynamisk arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Tidigare erfarenhet av bilbranschen är ett stort plus.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
https://careers.hedinautomotive.se
Rinkebyvägen 9 (visa karta
)
182 36 DANDERYD
Hedin Automotive
