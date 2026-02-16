Personalspecialist
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Personalspecialist.
I denna roll är du kontaktperson för ett antal chefer och ger operativt stöd inom hela HR-området. Du svarar på frågor om villkor, ger rådgivning i personalärenden och stöttar chefer i svåra samtal. Du hanterar även kontakter med arbetstagarorganisationer och bidrar till att cheferna blir trygga och tydliga i sitt arbetsgivarskap.
Obligatoriska krav
Du har erfarenhet av att arbeta som HR-specialist chefsstöd.
Du har erfarenhet från staten/offentlig sektor.
Du har HR-utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
