Personalplanerare till samordnad bemanning, Göteborg
Kriminalvården / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-12
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Om arbetsplatsen
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Nu rekryterar vi personalplanerare till Regional samordnad bemanning. Här kommer du bli en del av en grupp som idag består av ca 31 personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom Region Väst. Regionen består av 10 anstalter, 4 häkten, 5 frivårdskontor och ett regionkontor. Regionkontoret är beläget i centrala Göteborg där avdelningen för Regional samordnad bemanning sitter.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som personalplanerare får du vara med och fortsätta bygga vidare vår bemanningsplanering och utveckla arbetssättet tillsammans med verksamheterna. Du kommer att vara en del av en tilltagande sektion med möjlighet till fortsatt utveckling som bemanningsplanerare.
Som personalplanerare har du tät kontakt med kärnverksamheten och planerar bemanningen på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen utgår från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer initialt att arbeta med kortidsrangering med huvuduppgift att lösa kortsiktiga vakanser. När erfarenhet och kompetens finns kring arbetet och verksamheten utvecklas rollen efterhand med arbete till hantering av långtidsplanering. I rollen som långtidsplanerare ingår även uppgifter med semesterplanering och utbildningsplanering samt mycket samarbete med våra chefer runt om i regionen för att på bästa sätt bemanna verksamheterna över året.
I rollen jobbar du nära kärnverksamheten vilket innebär att du kontinuerligt kommer besöka och arbeta från det verksamhetsområde du blir ansvarig för samt ha en tät dialog ihop med dem under arbetet. Hur ofta dessa besöken inträffar bestäms ihop med ansvarig chef samt verksamhetsområdet. Andra resor i tjänsten kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och effektivt genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är noggrann, håller deadlines och har förmåga att analysera information, se samband och fatta välgrundade beslut utifrån ett helhetsperspektiv.
Under en arbetsdag kan förutsättningarna förändras snabbt, vilket ställer krav på att du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du trivs i en flexibel arbetsvardag och ser möjligheter i förändringar. Då det inom bemanningsplaneringen ofta händer mycket samtidigt är det viktigt att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar även under tidspress. Du behåller lugnet, fokuserar på det mest angelägna och hanterar stressade situationer på ett konstruktivt sätt.
Du samarbetar väl med andra, lyssnar och är kommunikativ. Du är handlingskraftig och tar initiativ för att lösa problem på ett smidigt och lösningsorienterat sätt. Vidare har du ett intresse för att bidra till helheten genom att stötta dina kollegor och hjälpa till att leverera gemensamma lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
Arbetslivserfarenhet av personal- och bemanningsplanering från verksamhet inom offentlig förvaltning
God datorvana med goda kunskaper i Excel
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av personal- och bemanningssystem
Erfarenhet av Heroma
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet
God kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etc)
Erfarenhet av statliga kollektivavtal
Eftergymnasial utbildning inom arbetsrätt eller personalvetenskapÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Ullevigatan 17 (visa karta
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411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Region Väst, Regionkontoret Väst Kontakt
Mikael Klasson (Saco-S) mikael.klasson2@kriminalvarden.se 031-7529841 Jobbnummer
9961594