Personalhandläggare
Kungliga Musikhögskolan / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som personalhandläggare. Anställningen är tillsvidare på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Om avdelningen
Personalavdelningen består idag av fem medarbetare, inklusive personalchef. Tillsammans med övriga avdelningar utgör vi organisationens myndighets- och verksamhetsstöd.
Personalavdelningen är ett viktigt stöd för verksamheten och ska vara lyhörd för dess behov, samtidigt som vi ger vägledning och bidrar med kunskap inom olika avtalsområden och arbetsrätt. Personalavdelningen behöver utöka handläggarstödet och erbjuda chefer och medarbetare ett stärkt stöd.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Avdelningen kommer framöver ha två personalhandläggare, som var och en har sina specifika arbetsuppgifter. Den nya personalhandläggaren får huvudansvaret för att stötta akademins chefer med rekrytering av lärare, bemanningsfrågor inklusive uppföljning, statistik, policyfrågor, rehabilitering mm. Lärarrekryteringar skiljer sig från andra rekryteringar och bygger på högskoleförordningens regelverk. Det administrativa arbetet är viktigt och innebär bland annat handläggning på en myndighet, där du bidrar med underlag till personalchef och ledning. Som personalhandläggaren ger du också stöd till lönesekreterare och löneadministratör inför löneomställning och bidrar med kunskap om villkorsavtal, högskoleförordning, arbetsrätt och pension. Ett nära samarbete med avdelningen för ledningsstöd och ekonomi innebär att arbetsuppgifter som analys, uppföljning samt vissa statistikuppgifter ingår.
Arbetet är mycket varierat och sker mestadels på plats på KMH, men möjlighet till visst distansarbete erbjuds.
Rollen som personalhandläggare kräver att du är strukturerad i ditt arbetssätt, men du behöver ska vara beredd på att bli avbruten och behöva byta fokus. Du får händelserika dagar i en stimulerande miljö där du bidrar med din kunskap samtidigt som du får ta dig an nya utmaningar. Du ska vara van att arbeta självständigt, men förväntas också kunna samarbeta med och vid behov stötta dina kollegor.
KMH arbetar i systemen Primula, ReachMee, TimeEdit samt egenutvecklade system. Erfarenheter
• högskoleutbildning med personalinriktning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• minst fem års erfarenhet av personalarbete inom statlig verksamhet
• arbetat brett med personalhandläggning inom personalområdet (generalist)
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• erfarenhet av rekrytering inom statenDina personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta och hög servicekänsla. Du är van vid att arbeta självständigt och har god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete. Du behöver också vara noggrann. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ytterligare information
Personalchef Gabriella Civalero, mail: gabriella.civalero@kmh.se
Facklig information: OFR/ST, Erik Metall erik.metall@kmh.se
Saco-s, Karl Asp karl.asp@kmh.se
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan, personligt brev och cv, senast den 10 februari 2026. Diarienr 26/21. Du ansöker via knappen "ansök" nedan.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Musikhögskolan
(org.nr 202100-1215), https://www.kmh.se/ Arbetsplats
Kungl. Musikhögskolan Jobbnummer
9694082