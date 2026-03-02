Personalcontroller
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret / Controllerjobb / Stockholm
2026-03-02
Personalavdelningen har ca 50 medarbetare och består av tre enheter; utbildningscentrum, personalenheten och förhandlingsenheten. Anställningen är placerad vid förhandlingsenheten, där det i dagsläget arbetar fem personer. Enheten leds av biträdande personaldirektören som tillika är förhandlingschef.
Som personalcontroller arbetar du tillsammans med våra befintliga personalcontrollers på förhandlingsenheten, personalavdelningens medarbetare och ledning samt med ekonomiavdelningen och andra avdelningar på huvudkontoret. Ditt huvudsakliga uppdrag är att stödja arbetet med lönerevision med bland annat statistik och beräkningsunderlag. Som personalcontroller kommer du även att stödja personaldirektören och biträdande personaldirektören med beräkningar och utredningar i centrala frågor kring förhandlingar, lönebildning och personalstatistik.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att
ta fram underlag och göra beräkningar inför det årliga arbetet med lönerevision
ta fram personal och lönestatistik
analysera och utvärdera personalnyckeltal och statistik
delta i det personalpolitiska utvecklingsarbetet.
Ditt arbetssätt är serviceinriktat och konsultativt gentemot verksamhetens behov samt strategiskt styrt av Åklagarmyndighetens gemensamma planer och riktlinjer.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
akademisk examen som statistiker, nationalekonom eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig väl vitsordad aktuell erfarenhet av att ta fram, sammanställa, analysera och presentera statistiska analyser och underlag
god kunskap om analysarbete inom personalområdet såsom personalnyckeltal, lönerevision och lönebildning
mycket goda it kunskaper och särskilt god förmåga i Excel men även andra it system som är relevanta för området
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
förmåga att omsätta statistik och utredningar till skrivna rapporter med hög språklig kvalitet.
Det är meriterande
med erfarenhet av arbete i statistikprogramsom SAS, SPSS eller motsvarande
erfarenhet av Qlickview eller liknande verktyg
erfarenhet av att arbeta med analyser inom offentlig verksamhet.
Som person vill vi att du
är noggrann, analytisk och resultatinriktad
är självständig och driver ditt arbete framåt
har förmåga att se frågor ur ett strategiskt helhetsperspektiv
har en god samarbetsförmåga och prestigelöst förhållningssätt
är strukturerad och kan planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter
är pedagogisk och tydlig i din kommunikation.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Välkommen med din ansökan på svenska.
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi närmare 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan idag! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Arbetsplats
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret Kontakt
Margareta Sandholm, bitr personaldirektör margareta.sandholm@aklagare.se Jobbnummer
9770779