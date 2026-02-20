Personal till kommande uppdrag
Nu söker vi personal för kommande uppdrag som har tidigare erfarenhet av lager, produktion eller industri. Arbetsuppgifterna kan handla om truckkörning, montering, gjutning/formning av betong eller sedvanliga arbetsuppgifter för lagerarbete. Det är meriterande om du har truckkort och/eller traverskort samt ritningsläsning.
Arbetstiden kan vara förlagd till både på dagtid, måndag-fredag samt skift.
Om dig
Vi söker dig som har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Som person är du engagerad, ansvarsfull och har en positiv inställning. Du trivs med att arbeta fysiskt, såväl självständigt som i team och är inte rädd för nya utmaningar.
Flytande svenska i tal och skrift samt B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är en del av vår personaluthyrning med tillsättning omgående. Du är anställd av oss på Adecco Halland och arbetar ute hos våra kunder. Till att börja med är anställningen en visstidsanställning men för rätt person finns stora möjligheter till en förlängd anställning både på Adecco och hos kund.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Emma Andersson via emma.v.andersson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Lagerarbetare, montör, truckförare, betong, maskinoperatör, Växjö, Alvesta
