Personal till Fritidsgårdarna

2025-08-15
Vi söker två medarbetare:
En tjänst är tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse.
En tjänst är visstidsanställning, heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse dock längst t o m 2026-08-31. Tjänsten kan komma att förlängas.
Fritidsgårdsverksamheten är en del av kultur- och fritidsavdelningen som tillhör kommunstyrelseförvaltningen. I avdelningen ingår också Biblioteks- och kulturverksamhet, Karlshamns Musikskola, Fritid/evenemang och Väggabadet.
Vi söker nu nya medarbetare. Är du en engagerad, driven och idérik person, alltid med ungas bästa i åtanke, så kan det vara dig vi söker.
Du och dina kollegor ansvarar för att skapa möjliggörande och förtroendefulla ungdomsmiljöer för kommunens unga i åldern 12 till 17 år. Du ska jobba, tillsammans med unga, för att skapa fritidsaktiviteter som speglar ungas självupplevda behov, intressen, idéer. Med ett coachande förhållningssätt kommer du planera, genomföra och utvärdera ungdomsaktiviteter/projekt/evenemang tillsammans med unga. Du kommer också jobba med att samordna/projektleda olika typer av utvecklingsarbeten.
Merparten av arbetet utgår från vår fritidsgård i centrala Karlshamn och tillhörande skolor i upptagningsområdet. Som fritidsledare hos oss arbetar du i olika verksamhetsformer där drop-in, kurser, grupper, projekt kompletterar varandra. I tjänsten ingår även att utveckla samarbeten med skola, näringsliv, föreningar och idéburen sektor. En viktig del i arbetet är att följa det nationella kunskapsläget inom ungdomsområdet och vara med och bidra till att det lokala arbetet sker på ett kunskapsbaserat sätt. Karlshamns kommun är en av drygt 70 svenska och europeiska kommuner som är ansluta till KEKS-nätverket och jobbar efter de Europeiska riktlinjerna för öppen ungdomsverksamhet vilket ger goda möjligheter till inspirerande samarbeten och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som fritidsledare, socialpedagog, beteendevetare, folkhälsovetare, eller annan eftergymnasial utbildning, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har någon utbildning inom coaching, projekt- eller processledning. Erfarenhet av öppen ungdomsverksamhet eller likvärdigt arbete med unga är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat med ungas delaktighet och inflytande, vana av att jobba med kommunikation samt evenemangssamordning.
För att vara framgångsrik i arbetet behöver du drivas av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling. Du är nyfiken och har ett genuint intresse för ungdomar och ungdomsfrågor. Du ser unga som kompetenta och som viktiga resurser i samhället. Du är utåtriktad och har en god förmåga att bygga relationer med människor i alla åldrar. Du är initiativrik och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du tycker om att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs bra i samarbeten då du kommer att ingå i olika nätverk och arbetsgrupper. Hög flexibilitet krävs för att kunna möta ungas behov och idéer på ett stöttande, tålmodigt och tillitsfullt sätt.
Vi förutsätter att du delar vår övertygelse om alla människors lika värde och att det inkluderande och normkritiska förhållningssättet är det självklara. Verksamheten är HBTQI-certifierad. Vi lägger största vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten innefattar både dag- och kvällsarbete samt helg. Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i ansökan.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan, tillsammans med CV och examensbevis.
För mer information kontakta
Maria Petersson, tf enhetschef, tfn 0454-57 44 71
Kommunals exp, tfn 0454-811 91
Vision, mailadress: karlshamnsavdelningen@fv.vision.se
Sista ansökningsdag
Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Tf enhetschef
Maria Petersson maria.petersson2@karlshamn.se 0454-57 44 71 Jobbnummer
