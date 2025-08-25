Personal omgående!
2025-08-25
Restaurang Chili & Wok i Frölunda Torg söker personal med omnejd.
Chili & Wok serverar buffé hela dagarna med en touch från Asien.
Vi söker 1-2 köksbiträden (50-100%) och 1 (50-75%) restaurangbiträde.
Som köksbiträde kommer du att assistera kockarna i köket med enklare uppgifter. Matlagning och förberedning kommer vara dina huvuduppgifter även lite disk och städning.
Som restaurangbiträde kommer du vara ansiktet utåt för restaurangen och ta emot gäster samt hålla serveringsytor rena och fina.
Du behöver ingen erfarenhet men är såklart ett plus i kanten om du har jobbat tidigare inom restaurangyrket.
Vi ser gärna att du är en stresstålig person som har lätt för att samarbeta med andra och att du kan tala antingen svenska eller engelska flytande. Om du kan tala vietnamesiska är det en merit men inget krav.
Vi har kollektivavtal och betalar lön enligt Visitas riktlinjer.
Eftersom verksamheten behöver personal med omgående kommer intervjuer ske med start redan från tisdag 26/8 till torsdag 28/8. Vi ser gärna att du kan börja arbeta så fort som möjligt.
Skicka ett mail med en kort beskrivning om dig själv och även CV till Chiliwokfrolundatorg@hotmail.com
