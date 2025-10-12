Personal -och schemaansvarig till Örebro
Cherry Spelglädje AB / Administratörsjobb / Örebro
2025-10-12
Vi söker nu dig som vill arbeta som Chefscroupier med personal -och schemaansvar i Örebro.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och innehar ledaregenskaper. Att vara en god ambassadör för Cherry lokalt är en självklarhet för dig. Du behöver tycka om att arbeta och röra dig i krogbranschen. Några förkunskaper i arbetet som croupier behövs inte då vi erbjuder utbildning både som Croupier och som Chefscroupier.
I arbetet som chefscroupier i Örebro ansvarar du för att disponera arbetstiden själv. Du ansvarar för den dagliga driften i distriktet, bl.a genom schemaläggning, krogkontakt, rekrytering, utbilda personal och bemanning av pass. Bil och körkort är ett krav.
Tjänsten är idag en heltidstjänst med varierande arbetstider under kvällar, helger och vardagar.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan på vår hemsida genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Elin Bengtsson via mail elin.bengtsson@cherry.se
eller telefon 070-422 65 37 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
