People Business Partner
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Administratörsjobb / Mjölby
2025-12-26
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Mjölby
, Motala
, Linköping
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och nyfiken HR Business Partner som vill arbeta nära chefer och verksamhet för att skapa en hållbar, inkluderande och högpresterande arbetsplats? Motiveras du av att göra verklig skillnad - både strategiskt och operativt? Då kan rollen som People Business Partner på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden vara rätt för dig.
Hos Toyota blir du en del av en HR-organisation som tror på att framgång skapas tillsammans. Vi tar tillvara på våra olikheter och använder dem som en styrka för att utveckla både människor, verksamhet och kundvärde.
Som People Business Partner på Toyota kommer du att arbeta med:
Driva och genomföra nyckelprojekt inom HR
Hantera hela HR-livscykeln, från attraktion till utveckling och retention
Agera strategisk och operativ rådgivare i HR-frågor till chefer och medarbetare
Stötta chefer i rehabiliterings- och personalärenden
Upprätthålla och utveckla samverkan med fackliga parter samt hantera förhandlingar och information.
Du är en självklar del av ledningsgruppen för ditt område och arbetar nära både chefer och medarbetare. Samtidigt samarbetar du tätt med övriga People Business Partners och HR-specialister inom Toyota för att säkerställa ett enhetligt och kvalitativt HR-arbete.
Din profil
Till tjänsten som People Business Partner söker vi dig som har/är:
Universitets- eller högskoleutbildning inom Human Resources eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna i en verksamhetsnära roll
Förmåga att arbeta professionellt och prioritera utifrån verksamhetens behov
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg i dig själv och har hög integritet. Du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer på alla nivåer i organisationen. Du tar initiativ, arbetar strukturerat och har ett tydligt resultatfokus. Då verksamheten är i ständig utveckling trivs du i en föränderlig miljö och har förmågan att vara flexibel när förutsättningarna ändras.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar.
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-01-07
Kontakta gärna vår medarbetare för mer information:
Jonathan Ekstrand, Department Manager People & Culture, jonathan.ekstrand@toyota-industries.eu
Josefin Nilsson, TA-partner, josefin.nilsson@toyota-industries.eu
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Detta är ett heltidsjobb.

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
Toyota Material Handling
