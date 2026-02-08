Pedagog till Östra Ängsskolans fritidshem
2026-02-08
Östra Ängsskolan är en centralt placerad anpassad grundskola i Klippans tätort. Du tar dig enkelt hit med tåg, buss eller bil. Östra Ängsskolan är en nyrenoverad f-9 skola med ca 60 elever . Eleverna läser både ämnen och ämnesområden. Skolan arbetar aktivt med friluftsliv t. ex. genom "FunkisMulle"
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem/förskollärare på vårt fritidshem kommer du bland annat att:
* Planera, leda och utvärdera pedagogisk fritidsverksamhet utifrån skollag, läroplan och mål för fritidshemmet
* Skapa tydliga, strukturerade och förutsägbara lärmiljöer, både inne och ute
* Arbeta med kommunikation, social träning och vardagsfärdigheter tillsammans med eleverna
* Använda tydliggörande pedagogik, t.ex. bildstöd, schema och andra visuella stöd
* Bemöta eleverna lågaffektivt och relationsskapande
* Samverka med lärare, elevassistenter och elevhälsa under skoldagen samt vid övergång skolafritids
* Delta i arbetslagsmöten, fritidsmöten och gemensam planering
* Ha dialog med vårdnadshavare och bidra till ett gott samarbete hemskolaKvalifikationerKvalifikationer
Du är legitimerad lärare i fritidshem
eller
legitimerad förskollärare
och har intresse av, eller erfarenhet av, att arbeta i anpassad grundskola eller med liknande elevgrupp.
Meriterande är:
* Erfarenhet från anpassad grundskola eller annan verksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
* Kunskap om, tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och
lågaffektivt bemötande
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal.
Detta är ett heltidsjobb.
Klippans kommun, Östra Ängsskolan
Bitr rektor
