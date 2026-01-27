Pedagog till Jönköping

EnRival AB / Behandlingsassistentjobb / Jönköping
2026-01-27


Om EnRival Utbildning AB

Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.

EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.

Pedagog till vuxenutbildning inom vård - Jönköping

(för dig som vill göra skillnad på riktigt)

Vill du undervisa vuxna som vill framåt, i en miljö där relationer, kunskap och yrkesstolthet står i centrum?
Då kan det här vara ditt nästa steg.

Ditt uppdrag

Som pedagog hos oss arbetar du med platsbunden vuxenutbildning inom vårdämnen i Jönköping.
Du möter deltagare med olika bakgrund men med ett gemensamt mål: att ta sig vidare i livet.

I rollen ger du individuellt anpassat stöd, till exempel:

yrkesspråk och begrepp

praktiska moment

studieteknik och struktur

uppföljning av APL

Du arbetar nära andra pedagoger och yrkeslärare i ett engagerat team där samarbete är lika viktigt som kompetens.

Undervisningen sker på plats i Skövde.

Din kompetens och bakgrund

För att lyckas i rollen behöver du uppfylla följande ska-krav:

minst 60 högskolepoäng inom pedagogik

minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete med vuxna (från 16 år och uppåt) under de senaste 6 åren

Extra plus om du även har:

erfarenhet från vård och omsorg

goda språkkunskaper i exempelvis arabiska

Dokumentation & samverkan

Tjänsten innebär viss dokumentation gentemot uppdragsgivare, elev och huvudman samt samverkan med myndigheter och branschorganisationer.
Du är bekväm med digitala verktyg och har god digital kompetens.

Vem är du?

Du tycker om människor. På riktigt.
Du gillar att se när någon förstår, vågar och växer.

Du är:

trygg, empatisk och lyhörd

pedagogisk utan att vara fyrkantig

flexibel och lösningsorienterad

social, samarbetsinriktad och professionell

Hos EnRival Utbildning är du en lagspelare med driv, klokskap och hjärta.

Anställningsform

Heltid
Tillsvidare
Tillträde April 2026

Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vår e-rekrytering.
Observera att de formella kraven under kompetens och bakgrund är obligatoriska.

Glöm inte att bifoga intyg enligt kraven i annonsen.

Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare. Vid frågor kontakta Marie Sandvall 0704-532270

Välkommen med din ansökan

