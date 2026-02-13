Pedagog i fritidshem
2026-02-13
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Tolleredsenheten ligger i bruksorten Tollered strax öster om Lerum och tillhör skolområde Floda i Lerums kommun. Enheten består av förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola för årskurserna 1 till 5. På enheten går totalt cirka 86 elever.
Skolan ligger i en grönskande bruksmiljö granne med skog och sjöar. Skolan ger stora möjligheter till samarbete mellan klasserna. Vi formar verksamheten utifrån elevernas behov och lärande.
Tolleredsskolan är en mindre F-5 skola med tillhörande fritidshem, där vi arbetar delvis i åldersblandade klasser. Vi har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. I anslutning till skolan ligger också Tollereds förskola.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att ständigt öka kvaliteten i undervisningen. Du ska axla ansvaret som ledare för en verksamhet som ständigt behöver ta nästa steg och utvecklas tillsammans med sina elever.
Uppdraget i fritidshemmet förenar omsorg med pedagogik och du inspirerar eleverna att utforska, lära, och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Under skoltid kommer du arbeta i klass och beroende på din kompetens planera och delta ilektioner. En viktig del av uppdraget är kommunikation med vårdnadshavare kring fritidshemmets verksamhet, men också kring utmaningar som uppstår, exempelvis konflikter mellan eleverna. Som pedagog i fritidshem arbetar du medvetet med din kommunikation för att bidra till att alla får chans att lyckas på fritids. Vi värdesätter förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom fritidshemmet. Du behöver känna dig trygg med och gärna ha tidigare erfarenhet av att undervisa elever i grupp i musik samt spela instrument själv såsom piano och gitarr. Du känner dig med fördel bekväm att leda elever i sång.
Det är meriterande om du har utbildning inom tecken som alternativ kommunikation, vara väl förtrogen med att arbeta och skapa bildstöd i Wiget online.
Du skall vara trygg i att ha lektionsundervisning utomhus i skog och mark. Meriterande om du har erfarenhet att arbeta med barn med autism, NPF, språkstörning och / eller diabetes.
Du har förmåga att skapa trygga relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt och har ett nära samarbete med andra pedagoger på skolan. Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens bästa för ögonen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts snarast och urval kan ske innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
