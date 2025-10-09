Pedagog i fritidshem
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Stenkulan är en tvåparallellig F - 9 skola med knappt 500 elever, 65 personal och består av två enheter, F - åk 3 och åk 4 - 9. Skolan ligger längs med E20 och bara några minuters gångväg från pendeltåget mellan Göteborg och Alingsås. Perfekt för dig som söker en arbetsplats med bra kommunikationsmöjligheter även från Göteborg och närliggande grannkommuner.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad pedagog till vårt fritidshem!
Vill du vara med och göra skillnad i barnens vardag och bidra till en trygg, lärorik och meningsfull fritid? Då kan det vara just dig vi söker!Om tjänsten
Som pedagog på vårt fritidshem är du en viktig del av skolans heldagsperspektiv. Tillsammans med övriga pedagoger planerar, genomför och utvecklar du undervisningen i fritidshemmet med utgångspunkt i LGR22 och skolans övergripande mål.
Vi arbetar med heldagsperspektiv där elevers lärande och utveckling sker över hela dagen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö
Planera och leda aktiviteter som stödjer elevernas sociala och personliga utveckling
Samarbeta nära med kollegor och vårdnadshavare för att främja varje elevs skolgångKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad fritidsledare, stödpedagog, barnskötare, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har ett tydligt och tryggt ledarskap i din roll som pedagog
Har förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt
Är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och ser gärna att du har en positiv inställning, är flexibel och lösningsfokuserad.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
