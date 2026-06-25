Pedagog
Universeum AB / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Universeum AB i Göteborg
Pedagog - Tillsvidare
Vill du inspirera framtidens innovatörer? Nu söker vi efter en Pedagog till Universeum
Brinner du för att skapa meningsfullt lärande inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling? Som pedagog på Universeum får du arbeta i unika miljöer och vara med och forma framtidens lärande.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som pedagog hos oss blir du en del av avdelningen Utveckling och lärande. Du ingår i ett kreativt och tvärprofessionellt team bestående av guider, pedagoger och projektledare. Tillsammans arbetar vi för att stärka individers vetenskapliga kapital – från barnet som gör sin första upptäckt till läraren som söker ny inspiration i sin undervisning.
I rollen är du med och utformar samt genomför pedagogiska program som gör komplex vetenskap begriplig och lustfylld. Du arbetar både i våra lärmiljöer i huset och i vår mobila verksamhet, där vi tar vetenskapen ut till de platser där barn och unga befinner sig.Arbetsuppgifter
Designa lärupplevelser - planera, genomföra och utveckla pedagogiska program och aktiviteter.
Innovation i lärandet - arbeta med kontinuerlig förbättring av våra insatser genom att väva in aktuell forskning och nya metoder.
Mobil verksamhet - medverka i den mobila verksamheten för att nå nya målgrupper och demokratisera tillgången till vetenskap.
Din kompetens
Vi söker dig som kombinerar en trygg pedagogisk grund med en passion för naturvetenskaplig bildning.
Grundkrav:
Lärarutbildning inom naturvetenskap, teknik eller matematik och/eller liknande. Ser gärna ansökningar med kompetens och erfarenhet från undervisning i fritidshem.
Pedagogisk och ämnesmässig kompetens inom STEM och god förståelse för hållbar utveckling
Erfarenhet av att leda barngrupper och unga, med en förmåga att anpassa din pedagogik efter olika åldrar och förutsättningar.
Kommunikativ förmåga: Du är skicklig på att göra komplicerade samband enkla och engagerande utan att tappa det vetenskapliga djupet.
Meriterande:
Erfarenhet av mobil eller uppsökande verksamhet.
Erfarenhet av utveckling av lärprocesser i skolkontext.
Vem är du?
Som person är du öppen, nyfiken och trivs i mötet med människor i alla åldrar. Du har en analytisk skärpa och är strukturerad nog att driva egna projekt, men ser samtidigt samarbetet i det tvärprofessionella teamet som din största styrka. Du är adaptiv och kan snabbt ställa om din pedagogik beroende på om du möter en barngrupp i regnskogen eller håller en workshop för rektorer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varför Universeum?
Hos oss får du en unik arbetsplats där vetenskap möter upplevelse. Du blir en del av en organisation som gör skillnad på riktigt genom att rusta barn och unga med kunskap och hopp inför framtiden. Här får du utrymme att pröva nya pedagogiska idéer och arbeta i teknikens framkant.
Om Universeum
Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de mest besökta upplevelserna i Sverige. Varje år möter vi över en halv miljon människor på Universeum och andra platser där vi verkar. Att jobba på Universeum är att bidra till samhället och dess utveckling.
Vi har ett viktigt uppdrag: att vara en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom STEM (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). Vi arbetar brett med upplevelsebaserat lärande för ökat vetenskapligt kapital, bevarande av biologisk mångfald och forskning om livslångt lärande inom STEM för att bidra till fullföljda studier, kompetensförsörjning inom STEM och handlingskompetens för hållbar utveckling.
Vi som jobbar här är genuint engagerade i vårt uppdrag och arbetar varje dag för att ge enastående upplevelser till alla våra gäster. Våra kärnvärden – hållbart, vetenskapligt, utvecklande och roligt – sammanfattar vår värdegrund. De är kärnan i vårt varumärke och ska genomsyra allt vi gör och erbjuder.
Universeum ägs av Stiftelsen Korsvägen. Bakom stiftelsen står de fyra grundarna: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren.
Anställningsvillkor
Tillsvidare med start efter överenskommelse. Provanställning 6 månader.
Heltid. Arbetet kan innebära helg- och kvällsarbete.
Universeum arbetar för ett hållbart medarbetarskap och erbjuder förmåner som flexibel arbetstid och hälsofrämjande aktiviteter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
• *Ansökan
Ansökan ska bestå av ett personligt brev samt ett CV. Inkludera relevanta utbildningar och erfarenheter. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Vid frågor kontakta:
Maria Wirén, Chef Utveckling och lärandemaria.wiren@universeum.se
Välkommen med din ansökan – tillsammans formar vi framtidens lärande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universeum AB
(org.nr 556548-7427), https://www.universeum.se/
SÖDRA VÄGEN 50 (visa karta
)
400 20 GÖTEBORG Kontakt
Chev Utveckling och lärande
Maria Wirén maria.wiren@universeum.se Jobbnummer
9978706