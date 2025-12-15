Payroll Integration Specialist
Vår klient inom högteknologisk industri söker en erfaren Payroll Integration Specialist nivå 3 för ett uppdrag med fokus på Workday och globala löneintegrationer. Rollen är en hands-on specialistroll där du får arbeta i en komplex och internationell miljö med flera externa löneleverantörer och system. Uppdraget passar dig som har djup teknisk förståelse för Workday-integrationer och som vill bidra till stabila, säkra och spårbara lösningar inom HR-tech.
ArbetsuppgifterI rollen ansvarar du för att designa, bygga och förvalta utgående löneintegrationer från Workday till externa löneleverantörer i flera länder. Du fungerar som teknisk ledare inom integrationsspåret i löneprojekt och arbetar nära HRIS, löneteam och externa leverantörer för att säkerställa hög kvalitet genom hela leveransen. Arbetet omfattar kravanalys, teknisk design, filformatanpassning och felsökning samt genomförande av tester såsom parallellkörningar och validering inför produktionssättning. Du dokumenterar integrationsflöden, datamappningar och transformationer samt säkerställer en smidig överlämning till förvaltning. Rollen innefattar även att identifiera och föreslå förbättringar för ökad tillförlitlighet, transparens och prestanda i integrationslösningarna.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av Workday, varav minst 2 år med levererade projekt inom löneintegration
Mycket god kunskap i Core Connector: Payroll, Workday Global Payroll Connect samt anpassade filtransformationer
Erfarenhet av att arbeta direkt med externa löneleverantörer
God förståelse för löneprocesser såsom brutto/nettolön, avdrag och lönekalendrar
Förmåga att omsätta verksamhetskrav till tydliga och hållbara tekniska lösningar
Erfarenhet av säkra filöverföringar och protokoll såsom PGP och SFTP
Erfarenhet av globala löneintegrationer
Relevant Workday-certifiering inom integration eller payroll
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av Workday Studio
Tidigare arbete i internationella och komplexa organisationsmiljöerAnställningsvillkor
Uppdraget är på heltid, 40 timmar per vecka. Startdatum är 1 mars 2026 och uppdraget löper till och med 31 mars 2027. Placeringsort är i första hand Solna eller Linköping, men andra orter inom Sverige kan godkännas. Uppdraget omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande lagstiftning och i vissa fall kan särskilda krav på medborgarskap förekomma.
AvslutningOm du är redo att ta dig an en roll som Payroll Integration Specialist inom Workday och vill bidra till att skapa stabila och framtidssäkra löneintegrationer i en internationell miljö, tveka inte att söka. Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan.
