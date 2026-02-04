Passenger Service Agent Landvetter
2026-02-04
Just nu söker Aviator passenger serviceagenter till Göteborg-Landvetter flygplats.
Vill du vara med och påverka reseupplevelsen för våra passagerare? Är du en person som trivs med att hjälpa andra?
Aviator söker just nu flera passenger serviceagenter som kommer att vara en del av den operativa verksamheten som ansvarar för att vara företagets ansikte utåt mot våra resenärer. Som Passenger Services Agent kommer du att ingå i avdelningen Passagerarservice där du dagligen möter resenärer och bidrar till att ge dem en positiv start på sin flygupplevelse. Vi erbjuder både tillsvidareanställningar på 75% med inledande provanställning med eventuell möjlighet till förlängning. Vi har kursstart under våren 2026, den första sätts igång redan i mars.
Som Passenger Services Agent ansvarar du för att:
Erbjuda service och besvara passagerarnas frågor på ett professionellt sätt
Noggrant kontrollera passagerarens biljett och resehandlingar (t.ex. pass och visum) samt tilldela boardingkort
Boka assistans för passagerare som behöver extra hjälp
Utföra debitering av eventuell övervikt eller specialbagage
Bemanna bagdrop och incheckningsområdet
Tillämpa och följa flygbolagets regler och rutiner
För att trivas och lyckas i rollen som Passenger Services Agent behöver du vara en serviceinriktad person som sätter passageraren i fokus och har lätt för att skapa professionella och trevliga möten.
Du är flexibel, öppen för förändringar och känner dig trygg i en dynamisk arbetsmiljö, där du kan hantera oförutsedda situationer såsom till exempel förseningar eller inställda flyg på ett effektivt och lösningsorienterat sätt.
Arbetet kräver att du är noggrann, säkerhetsmedveten och att du tar ansvar för att följa riktlinjer och rutiner även när tempot är högt.
Kvalifikationer för rollen
Du behöver ha viljan och möjligheten att arbeta olika skift och du måste kunna ta dig till och från flygplatsen på dygnets alla timmar
Du ska ha fyllt 18 år och ha körkort
Du har god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska, både i tal och i skrift
Du ska ha en avslutad gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning med godkända betyg
Du ska vara ostraffad
Du ska ha en god datorvana
Det är extra bra om du också:
Har tidigare erfarenhet inom ground handling
Har systemkunskap inom Altéa, GoNow och/eller Worldtracer
Tidigare arbetslivserfarenhet inom service eller inom ett säkerhetsklassat yrke
Om du tidigare har arbetat skift och/eller tidiga morgnar
Krav under rekryteringsprocessen
Då arbetet i den här rollen utförs på säkerhetsklassat område krävs det att du går igenom en säkerhetsprövning under rekryteringsprocessen:
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Godkänd registerkontroll från Transportstyrelsen
Godkänd säkerhetsprövningsintervju
Intyg som styrker din sysselsättning under de senaste 5 åren. Kopior på intyg, betyg, anställningsintyg, certifikat etc kommer att behövas lämnas in i rekryteringsprocessen.
Minst två referenser
Läs mer om rekryteringsprocessen på den här sidan!
Bra att veta: Självklart ser vi till att du får en introduktionsutbildning hos oss de första veckorna. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment så att du kan bli varm i kläderna inför din roll som Passenger Services Agent.
Tjänsten som Passenger Services Agent förutsätter att du arbetar i skift. Det innebär att du har varierande arbetstider, med arbetspass som kan starta kl 03:15 eller sent på kvällen/natten, både på veckodagar och helger. Du behöver därför alltid kunna ta dig till och från flygplatsen oavsett tid på dygnet.
Om Aviator Airport Services Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsmiljö där säkerheten alltid är vår högsta prioritet tätt följt av utmärkt service. På våra flygplatser möter vi hela världen! Vi ger dig en möjlighet att arbeta på Aviator som genomsyras av ett öppet arbetsklimat och professionalism.
Aviator finns till för resenären, och vår verksamhet drivs av ambitionen att göra flygresandet tryggt, smidigt och mer hållbart genom tjänster som levererar hög kvalitet med ett minskat miljöavtryck. Aviator erbjuder flygbolag ett paket av tjänster beroende på deras behov och önskemål. Våra tjänster som vi erbjuder är incheckning, lastning/lossning av bagage, loungeservice, avisning, flygplanstvätt, verkstadsservice mm. I dagsläget har Aviator verksamhet på flygplatser i Sverige, Finland, Danmark och i Norge. I Sverige erbjuder vi våra tjänster på Arlanda flygplats, Göteborg-Landvetter flygplats och Malmö flygplats.
När du arbetar för Aviator blir du en del av Nordens största aktör inom marktjänster, med en stabil och trygg grund i vår ägargrupp Avia Solutions Group, en global organisation som samlar lång erfarenhet och bred kompetens inom flygbranschen.
Lär känna oss och våra medarbetare bättre på denna sida!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en god representant för Aviators värdeord:
Respect - Flexibility - Passion - Responsibility - Customer Focus
