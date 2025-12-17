Parkvärd Öxnehaga
Vi söker en parkvärd till vår förvaltning på Öxnehaga som ska ansvara för skötsel av grönytor och utemiljöer. Som medarbetare hos oss på Vätterhem får du vara med och skapa hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro.
Öxnehaga - höjden av trivsel, är ett av Vätterhems fyra förvaltningskontor. Här är vi totalt 35 medarbetare som tillsammans arbetar för att Vätterhem ska bli Sveriges bästa hyresvärd med flest nöjda hyresgäster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten som Parkvärd:
Städning av trapphus
Städning av gemensamma utrymmen
Daglig hantering av avfall vid och i våra miljöhus
Renhållning
Gräsklippning
Rabattrensning
Beskärning
Utformning av planteringar
Snöröjning och halkbekämpning
Snöberedskap kan förekomma
Det är meriterande med trädgårdsutbildning eller yrkeslivserfarenhet av arbete med grönytor, utemiljöer, trädgård och vana att arbeta med trädgårdsmaskiner. Giltigt körkort är ett krav för tjänsten.
Du kan arbeta självständigt och har erfarenhet av att arbeta, planera samt genomföra arbetsuppgifter tillsammans med andra.
Du behöver ha en god förmåga att kommunicera tydligt på svenska i såväl tal som skrift. Behärskar du även andra språk ser vi det som meriterande.
Din person:
Du bidrar till en positiv, inkluderande och respektfull arbetsmiljö genom att samarbeta, visa omtanke och hjälpa dina kollegor. Genom tydlig kommunikation och lösningsorienterat arbetssätt är du en del av att skapa en trygg och trivsam miljö för hyresgäster och kollegor.
Du agerar ansvarsfullt, är en förebild och delar med dig av dina erfarenheter. Att aktivt lyssna på kollegor och ge och efterfråga feedback är en självklarhet för dig. Du är nyfiken och öppen för nya lärdomar, vågar ta initiativ till nya idéer och arbetssätt, lär av misstag, följer givna instruktioner och bidrar till verksamhetens utveckling.
Vi utgår från vår värdegrund LUTA; Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar, i allt vi gör. Som medarbetare hos oss är det viktigt att du aktivt arbetar utifrån dessa ledord.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig:
Hos oss får du ett omväxlande och fritt arbete där du själv har stor möjlighet att påverka utformningen av ditt arbete. Det är viktigt för oss att skapa de bästa förutsättningarna för din utveckling och trivsel genom ett nära ledarskap. Om det behövs utbildar vi dig internt eller externt, samt ger dig de verktyg du behöver för att du ska lyckas i ditt arbete.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.vatterhem.se/om-vatterhem/karriar/bli-en-del-av-vatterhem/
Övrig information och ansökan:
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Förvaltare: Håkan Cederholm 036-199478, hakan.cederholm@vatterhem.se
Kollektivavtal finns med Fastighetsanställdas Förbund. Fackliga frågor besvaras av Bhavesh Chauhan telefon: 036-
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 6 januari 2026.
OBS! Alla ansökningar ska skickas in via vårt rekryteringssystem. Vi har inte möjlighet att hantera de ansökningar som skickas in via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Vätterhem
Med engagemang och omtanke skapar vi hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro. Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar moderna hem i Jönköpings kommun, med 9 045 lägenheter och cirka 260 verksamhetslokaler. Vi är Smålands största bostadsbolag med en omsättning på 793 miljoner kronor och över 87% nöjda hyresgäster.
Vår värdegrund "LUTA" - Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar - genomsyrar allt vi gör. Med en decentraliserad fastighetsskötsel och centraliserat huvudkontor, skapar vi delaktighet och effektivitet. Hos oss kan alla medarbetare påverka sitt arbete och företagets utveckling. Vi har olika roller men samma värde för bolaget. Så ansöker du
