Parkingenjör
Karlstads kommun / Skogsjobb / Karlstad Visa alla skogsjobb i Karlstad
2025-11-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-01Beskrivning
Karlstad är mitt i den största stadsomvandlingen i modern tid och vi på teknik-och fastighetsförvaltningen har en stor del i att förverkliga dessa planer.
Kom hit och bli en av oss!
På avdelningen för offentlig utemiljö ansvarar vi för den offentliga och vackra miljön som du upplever i Karlstad kommun. Tillsammans jobbar vi med gator, parker och torg för att skapa en trygg, attraktiv och hållbar miljö, där alla trivs och får goda förutsättningar till en hög livskvalité. Tjänsten är placerad på parkenheten som ansvarar för att utveckla och förvalta kommunens gröna ytor, lekmiljöer och parker.Dina arbetsuppgifter
I takt med att Karlstad växer behöver vi förstärka vårt team med ytterligare en parkingenjör. Som parkingenjör är du med och utvecklar Karlstads stadsmiljö, parker och grönområden. Arbetet sker i samverkan med övriga enheter och avdelningar inom teknik och fastighetsförvaltningen, andra förvaltningar samt externa samarbetspartners.
I tjänsten ingår en bredd av arbetsuppgifter för att skapa en hållbar framtid. Du kommer framförallt att arbeta strategiskt och proaktivt med park- och gatuträd. En del i den rollen är att medverka i exploatering- och infrastrukturprojekt. Där är du som sakkunnig med från tidiga skeden i detaljplaner fram till förvaltning för att säkerställa goda förutsättningar för befintliga och nya träd. Parkenheten har dessutom egna återplanteringsprojekt som du kommer att ansvara för.
Tillsammans med parkenhetens trädförvaltare och andra enheter planerar du för inventeringar och därefter analyserar och kartlägger vårt trädbestånd för att tillse att de levererar de ekosystemtjänster vi behöver. Exempel på andra arbetsuppgifter som kan förekomma är risk- och vitalitetsbedömningar på träd.
Du ingår i ett team med parkingenjörer, landskapsarkitekter och förvaltare på enheten, vilka jobbar tätt ihop. Du fungerar som en länk mellan planhandläggare, exploateringsprojektledare till förvaltning och drift.
Som parkingenjör står du i nära kontakt med politiken och medborgare samt även med myndigheter för att kunna bedriva ditt arbete framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som för uppdraget har en relevant grön utbildning såsom landskapsarkitekt, landskapsingenjör eller trädgårdsingenjör samt har arbetslivserfarenhet från projektledning inom gröna anläggningar. Det är meriterande om du tidigare har jobbat i kommunal verksamhet och/eller med trädförvaltning med ett engagemang och intresse av utveckling av både gröna stadsmiljöer och parker samt har erfarenhet från trädinventering.
Du värdesätter samverkan och dialog och kan se helheter i samhällsbyggandet. Arbetet kräver att du har bra samarbetsförmåga, att du är självgående och ansvarstagande samt kan arbeta kreativt och strukturerat. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har god vana av Microsoft 365 och önskvärt om du även har kunskaper inom GIS, CAD, Adobe. För tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TFN/2025:3774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Avdelningen för offentlig utemiljö Kontakt
Anna Mossberg, enhetschef 054-5406808 Jobbnummer
9584223