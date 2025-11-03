Parkeringsvakt till Göteborg
2025-11-03
QSG Bevakning erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag. Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och kvalitet skall genomsyra hela verksamheten. Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Trygghet och Kompetens såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.
Vårt motto: "Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!
Är du en ansvarsfull och serviceinriktad person som trivs med ett rörligt arbete utomhus? Vill du vara en del av ett professionellt team och bidra till en trygg och säker parkeringsmiljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi på QSG Bevakning söker nu en engagerad och ansvarstagande parkeringsvakt. Som parkeringsvakt hos oss kommer du att arbeta med parkeringsövervakning. Ditt främsta ansvar är att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken och förbättra trivseln i boendemiljöer genom att se till att parkeringsreglerna efterlevs. Du kommer att arbeta med parkeringsövervakning i Göteborg enligt gällande lokala regler och rutiner. Du har en viktig roll i att upprätthålla ordning och säkerhet samt ge god service till allmänheten.
Vi söker dig som är mycket flexibel och har ett starkt fokus på service och säkerhet. Du är stresstålig och har en utmärkt förmåga att hantera och lösa problem som uppstår. Du är innovativ, engagerad och ansvarstagande, och du kan fatta egna beslut när det behövs. Även under svåra och utmanande dagar behåller du ditt fokus och ditt goda humör. Du är skicklig på att samarbeta och skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Din förmåga att ge utmärkt service, hantera stressiga situationer och arbeta effektivt med flera uppgifter samtidigt gör dig till en ovärderlig del av vårt team.
Tjänsten kommer tillsättas närmare hösten.
För att arbeta som parkeringsvakt på kommunal mark krävs det att man har genomgått grundutbildning för parkeringsvakter, offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning. Kvalifikationer
• Erfarenhet från ett serviceyrke eller annan roll med mycket kundkontakt
• Bekvämlighet med ett fysiskt aktivt arbete som innefattar mycket stående och gående
• God kommunikativ och social förmåga
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• För anställning på QSG Bevakning AB så krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning på auktoriserat bevakningsföretag
• Belastningsregister utan anmärkning
• Ordnad ekonomi
• Vara minst 18 år gammal
Meriterande:
• Flerspråkighet
• Erfarenhet från serviceyrken
• Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
