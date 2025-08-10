Parkeringsvakt
2025-08-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
, Värmdö
Robur Parkering AB söker nya medarbetare i Stockholm.
Att arbeta som parkeringsvakt innebär att du bidrar till trafiksäkerhet och framkomlighet genom att övervaka parkerade fordon.
I rollen möter du många människor, och att ge tydlig information är en viktig del av det dagliga arbetet. Därför värdesätter vi en stark servicekänsla.
Vi söker dig som är flexibel, har ett utpräglat säkerhets- och servicetänk, och trivs med att arbeta självständigt. Du är stresstålig, problemlösande och ansvarstagande, med förmåga att fatta egna beslut även under press. Du behåller fokus och ett gott humör även under tuffa dagar. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kunder och kollegor, samt hanterar flera uppgifter samtidigt med gott omdöme.
Utdrag från belastningsregister är obligatoriskt.
bifoga CV och gärna ett personligt brev.
Meriterande:
Genomgången parkeringsvaktsutbildning
Erfarenhet från liknande yrken
Om arbetsgivaren
Robur Parkering erbjuder trafikövervakning inom civilrättsliga områden. Våra övervakare arbetar enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
Parkeringsövervakning är ett krävande yrkesområde som ofta väcker starka känslor. Därför ställer vi höga krav på våra medarbetares bemötande. Ett korrekt, respektfullt och professionellt uppträdande är avgörande.
Våra parkeringsvakter uppträder alltid kunnigt och vänligt, med en stark grund i etik och moral. Med Robur Parkering som samarbetspartner kan du känna dig trygg i att övervakningen sker på ett sätt som motsvarar både era och allmänhetens förväntningar.
Obs! rekrytering kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@roburparkering.se Arbetsgivare Robur Parkering AB
(org.nr 556258-7534), http://www.roburparkering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunen Stockholm i Stockholms län. Kontakt
Alex Snäckerström jobb@roburparkering.se Jobbnummer
9451556