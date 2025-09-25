OVK-ansvarig
ENGI fortsätter växa och söker nu dig som vill ansvara för att utveckla och driva vår OVK-affär framåt. Läs vidare och sök redan idag!
Vi söker dig som har 5-10 års erfarenhet av OVK och vill ta på dig ansvaret att utveckla och driva vår OVK-affär. Du blir affärsområdesansvarig för vårt OVK-arbete och kommer jobba i ett team med flera seniora medarbetare med goda kunskaper inom området. Din roll blir att utveckla kundrelationer och jobba med försäljning, samtidigt som du driver affären framåt och vidareutvecklar våra arbetsprocesser. Du kommer även själv jobba i projekten som OVK-expert och besiktningsman.
Du är självgående, tar eget ansvar och trivs med kundkontakt. Du har relevant utbildning, körkort och behärskar svenska språket i tal och skrift på utmärkt nivå.
Du erbjuds:
Ett varierande och stimulerande arbete.
Möjligheten att få arbeta inom en framtidsbransch som gör skillnad.
Ett välmående företag med en platt organisation och högt i tak.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Konkurrenskraftiga löner.
Om ENGI:
ENGI grundades 2012 med visionen att erbjuda både bred och djup kompetens inom energieffektivisering. Målet är att hjälpa kunder att öka sin lönsamhet samtidigt som klimatpåverkan från deras fastigheter minskas. ENGI levererar skräddarsydda lösningar baserade på kundens specifika behov och arbetar med helhetskoncept som täcker hela processen - från utredning och åtgärdsförslag till konstruktion, entreprenad och förvaltning.
ENGI är stolta över att ha förtroendet att arbeta med några av Sveriges största och mest välrenommerade kommersiella fastighetsägare, såsom Alecta, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Castellum, Citycon, Corem och Fabege. Den långvariga och återkommande kundbasen är ett bevis på engagemanget för att leverera lösningar av högsta kvalitet och långsiktiga resultat.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Vi gör löpande urval av ansökningar, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar ENGI med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor kan riktas till Celina Sundberg via e-post: celina.sundberg@jobway.se
eller 070 394 38 32. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
